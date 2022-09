W III lidze piłkarskiej Carina Gubin zremisowała z Gwarkiem Tarnowskie Góry 1:1. Do przerwy obie drużyny stworzyły niewiele sytuacji podbramkowych, a najbliżej zdobycia gola był Jakub Siga z Gwarka, ale jego strzał obronił Szymon Czajor. Po zmianie stron więcej akcji pod bramką Mateusza Rosoła stworzyli piłkarze Cariny, ale bramki padły dopiero w końcówce meczu. W 72 minucie Bartosz Woźniak (na zdjęciu) wykorzystał błąd bramkarza Gwarka i główką zdobył prowadzenie dla gospodarzy. Goście mieli niewiele sytuacji, ale wykozrstali jedną, gdy Szymon Czajor odbił piłkę do boku, ale dopadł do niej Mateusz Bednorz i było 1:1.