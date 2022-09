Już po raz 6 w Santoku rozegrano turniej piłki ręcznej poświęcony pamięci Marka Kozielskiego.

Turniej ten jest adresowany do drużyn kategorii „Masters”. W tym roku do rywalizacji przystąpiło 8 zespołów męskich i 6 kobiecych. Co ciekawe zarówno u panów jak i u pań w meczach decydujących o zwycięstwie w turnieju grały ze sobą najlepsze zespoły ostatnich mistrzostw Polski Masters 35+. W obu przypadkach wicemistrzowie Polski byli lepsi od mistrzów. Wśród pań zwyciężyły reprezentantki Pogoni Szczecin Masters, które do boju prowadziła kapitan Teresa Jasińska.

Wyniki:

Kobiety:

Pogoń Szczecin Masters Jelenia Góra Masters Wilanovia Warszawa Zagłębie Lubin Masters Olimp Grodków MŻK Orlik Brzeg

Mężczyźni: