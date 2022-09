Wystartował nabór do kolejnej edycji konkursu Absolwent Extra. Jest to inicjatywa Biura Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego, chodzi o to, by wyróżnić najlepszych absolwentów uczelni. Jednym z kryteriów są wysokie osiągnięcia w nauce, a także dodatkowe inicjatywy, w tym działania prospołeczne oraz propagowanie nauki i przedsiębiorczości.

Monika Rutkowska, specjalista z Biura Karier UZ, mówi, że nie są to jedyne działania, które uczelnia podejmuje, by promować swoich studentów:

Studenci powinni sami zgłosić się do konkursu wypełniając wcześniej specjalny formularz. Każdy wydział ma inny termin zgłoszeń, który można znaleźć na stronie internetowej Biura Karier:

Uczelnia po przyjęciu zgłoszeń będzie prezentowała sylwetki absolwentów w swoich mediach społecznościowych. Jest to szansa dla studentów na lepsze przedstawienie się pracodawcom, budowanie potencjału na przyszłość, lepszy start w życiu zawodowym.