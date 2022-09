Uniwersytet Zielonogórski przygotowuje swoje obiekty do powrotu studentów. W tej chwili trwają ostatnie prace remontowe z akademikach, wśród nich jest Dom Studencki Rzepicha, który przeszedł generalną odnowę.

Profesor Barbara Literska, prorektor do spraw studenckich na Uniwersytecie Zielonogórskim, mówi, że wakacje to zawsze intensywny czas, który jest okresem przygotowań do nowego roku akademickiego:

Uczelnia przyjmuje już wnioski o pokój w akademiku, wszystkie potrzebne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej. Dodajmy, że każdego roku obiekty te są stopniowo remontowane:

Warto dodać, że Uniwersytet Zielonogórski dysponuje sześcioma akademikami.