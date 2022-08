Trwa 188 dzień wojny na Ukrainie. Rosjanie szturmują w Donbasie. Jednak ich ataki są odpierane przez Ukraińców. Ukraińska armia odnosi sukcesy na południowym odcinku frontu – w obwodzie chersońskim. Niszczy tam mostowe przeprawy wokół Chersonia. Na jednym z odcinków frontu ukraińscy żołnierze przerwali pierwszą linię obrony Rosjan – zmuszając rosyjskie oddziały desantowe do odwrotu.

Zdaniem eksperta wojskowego Ołeha Żdanowa doniesienia o przerwaniu pierwszej linii obrony mogą być zapowiedzią dalszych działań ofensywnych. Jak zaznacza – na południu najważniejszy jest fakt, że Ukraińcy niszcząc mosty odcinają rosyjskie oddziały zgromadzone na prawym brzegu Dniepru od logistyki i zaopatrzenia. Jak podkreśla, ukraińskie siły wpływają na stan obrony Rosjan przede wszystkim niszcząc ich logistykę. Jak zaznacza, gdyby Rosjanie mieli czym wojować, to raczej nie uciekliby tak szybko. „Daj boże, aby to była to zapowiedź kolejnych naszych sukcesów.” – podkreśla ekspert.

Tymczasem Ukraińcy bronią swoich pozycji w Donbasie. Tam bowiem, w obwodzie donieckim Rosjanie nie rezygnują z działań ofensywnych, chociaż od tygodni nie odnoszą sukcesów i od długiego czasu mówi się o tym, że rosyjska ofensywa buksuje. Mimo to, jak informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, rosyjskie oddziały ostatniej doby po raz kolejny bezskutecznie szturmowały w kierunku Bachmutu, ale też w kierunku Awdijiwki na zachód od Doniecka.

Sytuacja militarna na południu Ukrainy Ukraińska armia apeluje do mieszkańców obwodu chersońskiego na południu Ukrainy o ewakuowanie się albo przebywanie w schronach w związku z „dynamicznie zmieniającą się sytuacją” – pisze w poniedziałek Ukrinform. „Bardzo prosimy ludność cywilną, aby znalazła schrony i przeczekała – jeśli nie było albo nie ma możliwości ewakuacji z miast, w których mogą być aktywne działania bojowe. Rozwój wydarzeń jest dosyć silny, sytuacja zmienia się dynamicznie” – powiedziała rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk. Rzeczniczka tego dnia poinformowała, że siły zbrojne Ukrainy rozpoczęły ofensywę w okupowanym przez Rosjan obwodzie chersońskim.

