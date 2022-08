Gazprom zmniejsza dostawy gazu do Francji. Koncern energetyczny Engie (czyt. Enżi) otrzymał informację o zmniejszeniu przepływów od swojego dostawcy w Rosji. To kolejne ograniczenie dostaw rosyjskiego gazu do Francji w ciągu ostatnich miesięcy.

„Gazprom poinformował o zmniejszeniu dostaw gazu, począwszy od dzisiaj, z powodu braku porozumienia między stronami w sprawie stosowania umowy” – napisała w oświadczeniu francuska grupa energetyczna Engie. Firma zapewniła, że jest w stanie ograniczyć skutki zakłóceń spowodowanych odcięciem dostaw Gazpromu. W komunikacie podkreślono, że po wybuchu wojny na Ukrainie Rosjanie ograniczyli przepływ gazu do Francji, i że obecnie udział Rosji w dostawach gazu dla Engie wynosi mniej więcej 4 procent.

„Przygotowujemy się na najgorszy scenariusz, czyli na całkowite odcięcie dostaw” – zareagowała na decyzję Gazpromu minister do spraw transformacji energetycznej Agnes Pannier-Runacher. „Nasze strategiczne magazyny są napełnione w 90 procentach. Dysponujemy wystarczają ilością gazu aby przetrwać normalną zimę, ale mogą być problemy w przypadku fali mrozów” – tłumaczyła polityk na antenie radia France Inter.