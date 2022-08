Już 13 małych uchodźców z Ukrainy uczęszcza do punktu przedszkolnego diecezjalnej Caritas w Zielonej Górze.

Placówka działa w siedzibie Caritas przy ul. Bema. Do tej pory uczęszczały tam tylko polskie dzieci, lecz teraz – w ramach projektu „Razem dla Ukrainy” – swoje dzieci mogą tam też zapisywać uchodźczynie z tego kraju, które znalazły schronienie w Zielonej Górze.

Ksiądz Stanisław Podfigórny, dyrektor Caritas diecezji zielonogórsko – gorzowskiej, podkreśla, że to świetna propozycja dla ukraińskich mam, które chciałby np. znaleźć pracę czy przygotować dziecko do pójścia do polskiej szkoły:

Klaudia Szostak, jedna z koordynatorek projektu, zaznacza, że pobyt ukraińskiego dziecka w przedszkolu Caritas jest całkowicie bezpłatny, a przez osiem godzin będzie ono miało zapewnioną profesjonalną opiekę i wyżywienie.

Co ważne, w placówce jest też przedszkolanka z Ukrainy zapewniająca dzieciom odpowiednie wsparcie i komfort:

Olga Kutsenko, opiekunka ukraińskich dzieci w placówce Caritas w Zielonej Górze, mówi, że dzieci chętnie przychodzą do tego przedszkola i lubią bawić się ze polskimi koleżankami i kolegami.

Jej zdaniem, to świetny pomysł na wsparcie rodzin, które uciekły z Ukrainy – szczególnie starających się o pracę matek z dziećmi:

Dodajmy, że realizacja projektu „Razem dla Ukrainy” kosztować będzie niemal 280 tys. złotych. Całość sfinansowana zostanie przez Narodowy Instytut Wolności w ramach rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Caritas diecezji zielonogórsko – gorzowskiej: www.caritaszg.pl