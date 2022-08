Pech nie opuszcza ekstraligowej drużyny Moje Bermudy Stali Gorzów Wlkp.

W ostatnim meczu PGE Ekstraligi z Unią Leszno złamania łopatki doznał Martin Vaculik. W poniedziałek kontuzji dłoni podczas meczu U 24 Ekstraligi w Częstochowie nabawił się Oskar Paluch. We wtorek po upadku w zawodach w Gorzowie Wlkp. w szpitalu wylądował Jakub Stojanowski, a wczoraj podczas meczu w lidze duńskiej upadł Anders Thomsen. Duńczyk przyjechał jednak do Gorzowa gdzie poddał się badaniom lekarskim. O to jaki jest stan jego zdrowia zapytaliśmy trenera Stanisława Chomskiego.