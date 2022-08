Dziś, po pięciu latach przerwy, na Piaski wróciły tramwaje. Tym samym autobusowa komunikacja zastępcza na to osiedle przestała funkcjonować. Uroczysty przejazd tramwajem z władzami miasta, zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami odbył się o godzinie 10.00. Od tego czasu tramwaje jeżdżą już zgodnie z rozkładem jazdy. – Już nie mogliśmy się doczekać – mówili nam gorzowianie:

Chętnych, by przejechać się na Piaski dziś nie brakowało. W grupie tej byli jednak nie tylko mieszkańcy Gorzowa:

Radości z zakończenie inwestycji nie krył także prezydent Jacek Wójcicki:

Prezes MZK Roman Maksymiak nie ukrywał dumy:

W dzisiejszym, uroczystym powrocie tramwajów udział wzięli przedstawiciele rządu, parlamentu i miasta. Wśród zaproszonych gości była także europoseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Rafalska

Przebudowa Chrobrego, Mieszka I i powrót tramwajów na Piaski kosztowała nieco ponad 90 milionów złotych. 70 milionów to pieniądze unijne przekazane miastu z Ministerstwa Rozwoju, pozostałe 30 milionów to dotacja rządowa. – Dla Gorzowa i mieszkańców to bardzo ważny dzień – mówił wojewoda lubuski Władysław Dajczak, który wziął udział w uroczystym przejeździe tramwajem

Realizacja ten inwestycji nie była prostym zadaniem, głównie z uwagi na czas w jakim przyszło nam pracować – mówił dziś wiceprezes firmy ZUE Marcin Wiśniewski:

– Warto inwestować w komunikacje publiczną – podkreślała marszałek Elżbieta Polak:

Dodajmy, że z okazji uruchomienia tramwajów, w poniedziałek przez cały dzień przejazd na wszystkich liniach tramwajowych będzie bezpłatny.