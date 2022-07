By ciekawie i aktywnie spędzić czas, wcale nie trzeba wyjeżdżać daleko od domu. Powiat Gorzowski i PTTK Ziemi Gorzowskiej zapraszają do udziału w Powiatowej Przygodzie Turystycznej z Mamą i Tatą. Najnowsza propozycja aktywnego spędzenia czasu to gra terenowa dla mobilnych rodzin zaplanowana jest na 7 sierpnia. Udział w niej mogą wziąć zespoły w skład których wejdzie od 2 do 5 osób i mimo nazwy zabawy wcale nie muszą to być rodzice z dziećmi. W zabawie uczestniczyć mogą np. dziadkowie z wnukami, bądź jedynie mama lub tata z dziećmi. Zasady są proste. Najpierw trzeba wybrać jedną z 5 zaproponowanych tras turystycznych, dotrzeć na miejsce i wykonać zadanie. Warto zabrać ze sobą kartkę papieru, miarkę, długopis i aparat w telefonie komórkowym. Mówi szef PTTK Ziemi Gorzowskiej Zbigniew Rudziński:

Podsumowanie turystycznej przygody odbędzie się w niedzielę 7 sierpnia miedzy 13.00, a 15.00 na terenie Edukacyjnego Parku Dendrologicznego PTTK w Mościcach:

Organizatorzy dopuszczają także możliwość, pokonania trasy wcześniej i przyjazdu do Mościc jedynie na finał:

Udział w grze jest bezpłatny. Wszystkie szczegóły gry znaleźć można na stronie internetowej Powiatu Gorzowskiego i profilu fb PTTK Ziemi Gorzowskiej.