W ciągu 29 dni przemierzyli całą Polskę, a jutro przybiegną na metę. Uczestnicy biegu „Z pasji do Gorzowa” odwiedzili wszystkie miasta wojewódzkie i kilkanaście mniejszych. W sumie pokonali ponad 2 500 km.

Powitanie biegaczy zaplanowano w sobotę na Starym Rynku, kilkanaście minut przed godz. 19. Mówi dyrektor Wydziału Informacji i Promocji w Urzędzie Miasta, Marta Liberkowska:

Przypomnijmy, grupa biegaczy pod opieką radnego Tomasza Manikowskiego – lidera i pomysłodawcy biegu, to ludzie po przejściach, w większości podopieczni „Fundacji Dogonić Marzenia”. Pobiegli, by dać świadectwo, że można poskładać swoje życie na nowo oraz by promować miasto, które stworzyło im do tego warunki.