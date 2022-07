Francuzka Zoe Wadoux to kolejna nowa koszykarka AZS AJP Gorzów. To pierwsza w historii zawodniczka z tego kraju, która trafiła do klubu przy Chopina. 21-letnia zawodniczka obwodowa zaczynała swoją karierę w ESB Villenueve d’Ascq, poprzedni sezon rozpoczęła w hiszpańskim Baxi Ferrol po czym wróciła do ojczyzny i grała w ekipie Charnay.