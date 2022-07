Czy młodzi ludzie interesują się swoim otoczeniem i chcą mieć wpływ na to, co się dzieje w mieście? Takie pytanie zadała Fundacja „Twoje miasto Gorzów”, która zaprasza do wypełnienia ankiety. Jest ona skierowana do osób w wieku od 13 do 18 lat.

Zdaniem Grzegorza Witkowskiego, w Gorzowie brakuje oferty dla osób w tym przedziale wiekowym.

Akcja „Zielony Gorzów, Zielona Góra” jest prowadzona w obu lubuskich stolicach. Ankieta składa się z kilkunastu pytań związanych z zielenią, poruszaniem się i spędzaniem czasu w przestrzeni miejskiej.

Link do ankiety i więcej informacji o akcji można znaleźć na Facebookowej stronie „Zielony Gorzów Zielona Góra”.