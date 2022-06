W rządowym programie Kolej Plus do II etapu PKP PLK SA wybrały 34 projekty, które będą realizowane. Wśród nich jest jeden z województwa lubuskiego. To połączenie Lubska z Bieniowem. Niestety, nie został zakwalifikowany drugi z projektów lubuskich. Przewidywał on reaktywację kolei ze Skwierzyny do Międzychodu, przez Przytoczną. – Nie odpuszczamy, jesteśmy na liście rezerwowej i będziemy nadal zabiegać o reaktywację połączenia – zapewnia Lesław Hołownia, burmistrz Skwierzyny.

Burmistrz Lesław Hołownia zdaje sobie sprawę, że reaktywacja kolei na odcinki Skwierzyna – Międzychód nie jest zadaniem tanim, ale liczy w sprawie pozyskania pieniędzy na lobby m.in. parlamentarzystów z Lubuskiego i Wielkopolski.