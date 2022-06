Przedstawiciele Islamskiej Republiki Iranu przyjechali do Gorzowa. Celem wizyty jest prezentacja potencjału gospodarczego obu krajów oraz rozmowy o możliwościach współpracy gospodarczej z przedsiębiorcami z naszego regionu.

Przewodniczący Irańsko-Polskiej Parlamentarnej Grupy Przyjaźni, Seyed Mehdi Farshadan podkreślał dobre stosunki między oboma krajami. Wyraził też chęć współpracy w wielu sektorach związanych z gospodarką i turystyką.



Delegacja z Iranu do Gorzowa przyjechała na zaproszenie senatora Władysława Komarnickiego, który jest przewodniczącym parlamentarnej Grupy Polsko-Irańskiej.



To pierwsze międzynarodowe spotkanie zorganizowane w Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Mówi prezes, Jerzy Korolewicz:



We wtorek delegacja z Iranu odwiedzi dwie gorzowskie fabryki.