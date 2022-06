W Berlinie przy porcie lotniczym Brandenburg, w niedzielę zakończyła się trwająca tydzień Międzynarodowa Wystawa Lotniczo-Kosmiczna ILA 2022. To jedna z największych wystaw awiacji w Europie. Cyklicznie co dwa lata eksponenci pokazują trendy w którym kierunku będzie rozwijać się lotnictwo. W tym roku w halach pojawiła się innowacyjna technologia wodorowa i elektryczna do napędzania statków powietrznych z nastawieniem na lotnictwo neutralne dla klimatu.

Oczywiście poza technologiami cywilnymi, na wystawie szeroko zaprezentowano lotniczą technologię wojskową. M.in. samoloty i śmigłowce a także drony bojowe.

W halach targowych obok światowych potentatów, pojawili się także wystawcy reprezentujący polski przemysł lotniczy.

Poza nowinkami technicznymi na płycie lotniska można było dotknąć i obejrzeć różnego rodzaju statki powietrzne, a w międzyczasie widowisko urozmaicały starty i akrobacje myśliwców bojowych, samolotów transportowych i ciężkich śmigłowców.