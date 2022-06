Samorządowcy rozmawiali w Świebodzinie o poprawie lubuskiej infrastruktury kolejowej. Mówili m.in. o Magistrali Zachodniej. Mogłaby ona połączyć wiele lubuskich powiatów od Gorzowa, aż po Nową Sól, Żagań, Lubsko i Żary.

To szansa na zbliżenie centrów gospodarczych, tworzenie efektywniejszych połączeń komunikacyjnych, poprawę dostępności do portów morskich i wiele innych ważnych społecznie aspektów. – Ponieważ toczą się konsultacje do Regionalnego Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego to obecne na spotkaniu samorządy, chcą złożyć wspólną uwagę wskazującą aby w dokumencie dostrzeżono potrzebę budowy kolejowej Magistrali Zachodniej – informuje Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta w Gorzowie.

Magistrala Zachodnia biegłaby trasą Gorzów Wlkp. – Skwierzyna – Międzyrzecz – Świebodzin – Sulechów – Zielona Góra – Nowa Sól/Żagań – Żary/Lubsko.