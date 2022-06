Spektakle, które na co dzień są grane w Teatrze im. Juliusza Osterwy będzie można zobaczyć także w mniejszych miejscowościach. W ramach projektu „Mała reduta” gorzowscy aktorzy odwiedzą tych, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do sztuki teatralnej.

O szczegółach projektu mówi dyrektor teatru, Jan Tomaszewicz:



W planach są także pokazy spektakli „Jestem czysty” oraz „Nadbagaż”. Widzowie będą mieli możliwość zajrzenia za teatralne kulisy.



Projekt „Mała reduta” będzie realizowany w czerwcu, wrześniu i październiku.