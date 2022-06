Zarząd Powiatu Gorzowskiego na czele ze starostą Małgorzatą Pędziwiatr bez wotum zaufania rady powiatu. Głosowanie odbyło się podczas wczorajszej sesji. Większość radnych zdecydowała, że zarządowi nie zostanie udzielone wotum zaufania i absolutorium.

Jednym z radnych, który podjął taką właśnie decyzję jest Andrzej Kail z klubu „Razem dla Powiatu”, do marca przewodniczący rady:

Obecny Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Zapytowski, w obu sprawach głosował odwrotnie. Jego zdaniem zarząd powinien otrzymać zarówno wotum zaufania jak i absolutorium:

Teraz podjęte uchwały trafią do wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, które przyjrzą się,czy podjęto je zgodnie z prawem. Jeśli tak, to przewodniczący rady powiatu zobowiązany zostanie do zwołania kolejnej sesji, na której głosowany będzie wniosek o odwołanie Zarządu Powiatu Gorzowskiego, na czele którego stoi Małgorzata Pędziwiatr

By odwołać zarząd powiatu, potrzebne byłyby głosy 12 z 19 radnych rady powiatu.