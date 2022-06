Australijska podkoszowa Allana Smith to druga nowa zawodniczka ogłoszona przez AZS AJP Gorzów. Mierząca 191 centymetrów 26-latka jest reprezentantką swojego kraju, ma na swoim koncie wywalczone w 2018 roku w Hiszpanii wicemistrzostwo świata. W rozgrywkach klubowych Smith występowała ostatnio w swojej ojczyźnie w Adelaide Lightning, na swoim koncie ma też przygodę w Korei Południowej. Nowa zawodniczka AZS AJP zaliczyła w tym sezonie 9 meczów w WNBA w Indiana Fever.

Allana Smith jest drugą nową zawodniczką ogłoszoną przez gorzowski klub. Przypomnijmy, że do strefy podkoszowej klub z Chopina pozyskał już reprezentantkę Turcji Tilbe Şenyürek. Jakie jeszcze zmiany zajdą w składzie akademiczek? Z pewnością spore. Z tego co już wiadomo bądź też udało nam się ustalić, z Gorzowa odchodzą wszystkie dotychczasowe zawodniczki zagraniczne. Stephanie Jones wraca do Ślęzy Wrocław a Courtney Hurt przechodzi do tureckiego Elizur Holon. Przy Chopina nie zobaczymy też już Borisławy Hristowej. I Dominiki Owczarzak, ale tu powód jest zupełnie inny: rozpoczynająca lada chwila Mistrzostwa Świata w koszykówce 3×3 rozgrywająca wyszła niedawno za mąż i od przyszłego sezonu w składzie „akademiczek” będzie już Dominika Fiszer.

Kto jeszcze wzmocni gorzowski klub? Nieoficjalnie słychać, że przyjść ma rutynowana amerykańska rozgrywająca Lindsay Allen, także ostatnio występująca w lidze australijskiej (Melbourne Boomers), ale również z przeszłością w Europie (Dynamo Moskwa). Do tego pojawić się mają jeszcze dwie, mniej doświadczone zawodniczki zagraniczne.

Z kolei obok młodzieżowej ikony AZS AJP Wiktorii Keller podstawową zawodniczką U23 ma być Julia Bazan, która niedawno oficjalnie rozstała się z Arką Gdynia. Przypomnijmy, że klub ogłosił też pozostanie na kolejny sezon 19-latki Julity Michniewicz, dla której też mają się znaleźć minuty na boisku.