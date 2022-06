Koncert Krystyny Prońko z zespołem rozpoczął letni cykl koncertów pod hasłem Dobry Wieczór Gorzów. Mimo że chwilę przed koncertem nad Gorzowem przeszła burza, to widownia dopisała. Część mieszkańców deklarowała, że to właśnie gwiazda wieczoru skłoniła ich do wyjścia z domu

Krystyna Prońko jest dla gorzowian wokalistką wyjątkową, bo to właśnie w naszym mieście artystka urodziła się i dorastała, a od trzech lat jest także Honorowym Obywatelem Gorzowa. Wokalista ciepło przywitała się z mieszkańcami, nawiązując do pogody

– Cieszy mnie, że tak wybitna artystka otwiera cykl letnich imprez dla gorzowian – mówił nam prezydent Jacek Wójciki:

Krystyna Prońko nie była jednak jedyną gorzowską artystką, która dziś zaprezentowała się na scenie w centrum miasta. Wokalistce towarzyszył bowiem Przemysław Raminiak pianista, kompozytor i aranżer jazzowy, który także pochodzi z Gorzowa.