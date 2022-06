Część świebodzińskich rodziców może mieć problem ze znalezieniem miejsca w przedszkolu lub żłobku dla swoich pociech. Trwa budowa nowego przedszkola i żłobka, do którego dzieci miały być przyjęte we wrześniu. Niestety termin realizacji jest zagrożony.

Pierwotny zakładał zakończenie prac w grudniu zeszłego roku. Przedłużono go najpierw do końca maja, później do końca czerwca. Jednak wykonawca przerwał prace i żąda od świebodzińskiego magistratu dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 1,5 miliona. Na to nie zgadza się burmistrz Tomasz Sielicki:

To nie pierwsze tego typu roszczenie. Wcześniej podwykonawca otrzymał dodatkowe 400 tys. złotych. Nie dotyczyło to jednak zwiększenia wynagrodzenia. Mówi burmistrz Sielicki:

Rekrutacja do przedszkola i żłobka została już przeprowadzona.

– Nikt się nie spodziewał, że pierwotny, grudniowy termin przesunie się aż do września – mówi wiceburmistrz Anna Fabiś:

Jeżeli podwykonawca nie dokończy budowy, świebodziński magistrat będzie musiał znaleźć innego. To jednak potrwa, bo procedury są ściśle określone.Mówi burmistrz Świebodzina:

Dodajmy, że w przypadku opóźnień lub nieukończenia inwestycji przez wykonawcę urząd ma prawo naliczyć kary umowne.