W przyszłym tygodniu, 23 czerwca obchodzić będziemy Dzień Ojca. Świętowanie z tatą można zacząć już kilka dni wcześniej. W najbliższą niedzielę w Gorzowie zorganizowana zostanie gra miejska pod hasłem „Przygoda z tatą”.

To okazja do wspólnego spędzenia czasu i poznania lokalnych atrakcji. Hasło przewodnie zabawy brzmi „Razem z tatą podążamy śladami polskiej historii”. Mówi organizator, Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna:



Gra miejska „Przygoda z tatą” to ogólnopolska akcja organizowana z inicjatywy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Mówi wojewoda lubuski, Władysław Dajczak:



Gra miejska rozpocznie się w niedzielę, 19 czerwca o godz. 15 przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Zabawa potrwa około 3 godzin i zakończy się na Starym Rynku. Dla każdego uczestnika przewidziane są nagrody. Żeby wziąć udział wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie www.przygodaztatagorzow.pl .

