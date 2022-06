Stopa bezrobocia w Gorzowie sukcesywnie spada. Jak wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pod koniec maja wynosiła 2,4%. Miesiąc wcześniej było to 2,5%, a na początku roku – 2,6%.

Stopa bezrobocia w powiecie gorzowskim spadła z 3,5% w kwietniu do 3,3% w maju, a w województwie lubuskim z 4,8 do 4,6%. Trzech na pięciu bezrobotnych w Gorzowie to kobiety, co szósty nie ukończył 30 lat, a prawie co trzeci ukończył 50. rok życia. Co trzeci zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie jest długotrwale bezrobotny, a co dziesiąty niepełnosprawny.

W maju w województwie lubuskim najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, wschowskim i zielonogórskim ziemskim. Natomiast najmniej bezrobotnych miały powiaty: słubicki, świebodziński i Gorzów.