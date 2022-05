Viki Gabor, Stanisław Karpiel Bułecka, Rafał Brzozowski, Dżambo Agusevi Orchestra i Sara Czureja to tylko cześć gwiazd, które wystąpiły przed gorzowska publicznością podczas 34. Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa. Tradycyjnie, na scenie wystąpi także Cygański Teatr Muzyczny Terno, który jest gospodarzem wydarzenia.

Jeden z najstarszych i najbardziej cenionych na świecie festiwali muzyki oraz kultury cygańskiej zgromadził w gorzowskim amfiteatrze wielu gorzowian i gości spoza miasta:

– Choć czasy się zmieniają, to staramy się, by nasz festiwal każdego roku prezentował wysoki poziom tradycyjnej, cygańskiej muzyki -mówił nam Edward Dębicki, organizator wydarzenia:

– By przyciągnąć młodszą widownię zaprosiliśmy do udziału w festiwalu Viki Gabor – mówi organizator wydarzenia Ewa Dębicka:

A że to festiwal piosenki cygańskiej, to wszyscy występujący artyści śpiewali właśnie w tym języku. Jak powiedział nam Stanisław Karpiel Bułecka, nie było to łatwe zadanie, ale bardzo mu się spodobało

Festiwal będzie był rejestrowany przez Telewizję Polską i będzie go można obejrzeć na programie drugim. O dokładnej dacie będziemy informować na naszej antenie.