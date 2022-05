Viki Gabor, Stanisław Karpiel Bułecka, Rafał Brzozowski, Dżambo Agusevi Orchestra i Sara Czureja to tylko cześć gwiazd jakie wystąpią przed gorzowska publicznością podczas 34. Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa. Tradycyjnie, na scenie wystąpi także Cygański Teatr Muzyczny Terno , który jest gospodarzem wydarzenia Jeden z najstarszych i najbardziej cenionych na świecie festiwali muzyki oraz kultury cygańskiej odbędzie się w najbliższą sobotę 28 maja o godzinie 20.30 w gorzowskim amfiteatrze. W tym roku wydarzenie zorganizowano w rekordowym tempie. Mówi Ewa Dębicka organizator wydarzenia:

Organizatorzy mają nadzieję, że w tym roku na widowni zasiądą także młodsi widzowie

Do Cygańskiego Teatru Muzycznego Terno dołączyła piosenkarka z Ukrainy, a miasto zadbało o to, by uchodźcy wojenni mogli wziąć udział w wydarzeniu. Mówi Kamil Lewera, rzecznik prasowy festiwalu

Festiwal będzie nagrywany przez ekipę programu TVP2. Wydarzenie poprowadzą: Tomasz Wolny i Manuel Dębicki. Przypomnijmy, tegoroczny festiwal odbędzie się już w najbliższą sobotę 28 maja o godzinie 20.30.