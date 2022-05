Na „Miejskie granie” zapraszają dziś filharmonicy gorzowscy. To spontaniczna inicjatywa muzyków, która jest okazją do wyjścia poza sale koncertowe i tradycyjną scenę. Podczas serii krótkich plenerowych koncertów muzycy zagrają repertuar, którego na co dzień w filharmonii nie wykonują. – Trasa koncertów to wybrane punkty na mapie całego Gorzowa – mówi Edyta Molska.

Koncerty w ramach cyklu „Miejskie granie” odbywać się będą dwa dni. Dziś o 15.00 muzycy zagrają na placu Nieznanego Żołnierza, tzw. kwadracie. O godzinie 16.00 – na osiedlu Europejskim, godzinę później na ulicy Gwiaździstej, a o 18.00 – na Zawarciu. Rozkład koncertowej jazdy na niedzielę prezentuje się następująco: godzina 15.00 – park Wiosny Ludów, godzina 16.00 – osiedle Staszica, godzina 17.00 – osiedle Piaski. Ostatnim punktem będzie fontanna Motylia w Parku Górczyńskim.