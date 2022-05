W sobotę rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Z tej okazji w Lubsku oraz Kostrzynie nad Odrą odbędą się pikniki wojskowe pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”. Dodatkowo w Nowej Soli i Świebodzinie staną mobilne punkty rekrutacyjne.

Posłuchaj rozmowy z płk. Grzegorzem Dyrką z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji:

Wojskowe pikniki startują o godzinie 11.00 i potrwają do godz. 18.00. Na stoiskach promocyjno-informacyjnych będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej służbie zasadniczej: ile trwa, kto może do niej przystąpić, jakie trzeba spełnić wymogi i na czym ta służba będzie polegać. To nie wszystko. Na miejscu można będzie także porozmawiać z fachowcami i wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto pamiętać o zabraniu dowodu osobistego).

Aby starać się o przyjęcie do służby kandydat musi do wniosku dołączyć:

• kopię dokumentu tożsamości;

• kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

• kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.