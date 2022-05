Wolontariusze z Głogowskiej Szafy Pomocy proszą o pomoc w skompletowaniu letnich ubrań dla dzieci i młodzieży. Chodzi przede wszystkim o ubrania sportowe, buty i koszulki młodzieżowe. Do miejskich szkół uczęszcza prawie 200 uczniów. To dla nich potrzebne są letnie ubrania.

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz przypomina, że Głogowska Szafa Pomocy to miejsce, gdzie uchodźcy mogą skompletować swój ubiór. Ubrania przynoszą mieszkańcy miasta, ale trafiają tu także transporty z wielu europejskich miast. – Chcemy by Ukraińcy czuli się komfortowo, dlatego miejsce to przypomina sklep odzieżowy – dodaje samorządowiec.

– Prosimy by ubrania były czyste i zadbane – dodaje Marta Dytwińska-Gawrońska, rzeczniczka głogowskiego magistratu. Jak dodaje warto podarować ubrania, które sami chętnie byśmy założyli.

Głogowska Szafa Pomocy czynna jest w poniedziałki i środy od godz. 14:00 do godz. 18:00.