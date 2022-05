Rozpoczynają się matury. Tegoroczni absolwenci liceów i techników o godzinie 9.00 rozpoczną pisanie egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

W tym roku nie będzie części ustnej. – Zniesiono epidemiczne obostrzenia, ale to nie oznacza, że nie musimy zachować środków ostrożności – mówi lubuski kurator oświaty Ewa Rawa:

Do egzaminu dojrzałości w naszym regionie przystąpi ponad 8,5 tysiąca osób. Jak mówi kurator, do przystąpienia do matury zachęcani byli też uczniowie ukraińscy:

Jak się okazało, z możliwości zdania matury skorzystała tylko jedna osoba. To pochodząca z Chersonia Kateryna Myronowa, która w marcu z rodziną przyjechała do Gorzowa. Co ważne – egzamin dojrzałości będzie zdawała w języku polskim.

Maturzyści podczas egzaminu w pierwszej części będą mieli do rozwiązania test sprawdzający m.in. czytanie ze zrozumieniem. Druga część to wypowiedź pisemna. W tym roku maturzyści mogą wybrać napisanie wypracowania na jeden z trzech tematów, a nie jak było dotąd z dwóch. Dwa tematy są rozprawkowe, jeden temat to interpretacja wiersza.

Maturzyści muszą obowiązkowo napisać egzamin z trzech przedmiotów – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Każdy egzamin na poziomie podstawowym. Muszą też wybrać jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. W tym roku nie będzie obowiązku zdawania matur ustnych. Wyniki matur 5 lipca.