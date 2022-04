Dziś w kalendarzu przypada Dzień sportu wojskowego. W Żaganiu żołnierze Czarnej Dywizji oraz ich amerykańscy partnerzy zorganizowali wspólną sportową rywalizację.

Dzień sportu wojskowego i zdrowego trybu życia, to inicjatywa realizowana dziś w całym polskim wojsku. Nie było wyjątku również w żagańskich koszarach. Kilkudziesięciu mundurowych stanęło w szranki konkurencji. Jak mówi major Tomasz Traczuk z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, to przede wszystkim dobra zabawa i integracja. – To także ruch, a żołnierz musi być sprawny – dodaje oficer:

– Jest świetna atmosfera, mimo iż każdy chce wypaść dobrze. W końcu żołnierz musi być sprawny – mówi kapitan Shannon Rogers (czyt. Szanon Rodżers) z amerykańskiej Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej:

Do polskich i amerykańskich mundurowych dołączyła młodzież klasy o profilu mundurowym z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Jak sami mówią chcą się uczyć od najlepszych. Uczeń klasy trzeciej Maksymilian Rombalski zaznacza, ze forma dopisuje:

Dziś swoją formę pokazują także żołnierze z orkiestry wojskowej. Jak mówi ich dowódca kapitan Jacek Putra, muzyka i sport to dla nich podstawa:

Szeregowy Natalia Klaybor podkreśla, że sport i służba w mundurze są ze sobą ściśle związane. – Bycie sprawnym ułatwia wykonanie wielu zadań – zaznacza:

Dodajmy, że przed polskimi żołnierzami egzamin roczny z wychowania fizycznego.