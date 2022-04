W Lubuskiem w piątek zostało odwołanych 15 połączeń kolejowych obsługiwanych przez spółkę Polregio. Powodem utrudnień jest brak kadry do obsługi zaplanowanych składów. Wielu pracowników drużyn pociągowych przebywa na zwolnieniach lekarskich – poinformował PAP rzecznik lubuskiego zakładu Polregio Paweł Nijaki.

Każdej doby w tym województwie uruchamianych jest około 190 połączeń kolejowych. Utrudnienia związane z utrzymaniem połączeń występują w piątek na trasach Leszno – Głogów, Forst – Żagań, Gorzów Wielkopolski – Zbąszynek, Rzepin – Zielona Góra.

W celu zapewnienia stabilności siatki połączeń, tam gdzie jest to możliwe wprowadzana jest autobusowa komunikacja zastępcza. Tak jest obecnie na trasach Forst – Żagań, Rzepin – Frankfurt, Zielona Góra – Żary, Ruszów – Żagań oraz Zbąszynek – Gorzów Wielkopolski – przekazał Nijaki.

W czwartek Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Polregio poinformował, że 16 maja we wszystkich zakładach spółki, poza centralą, zostanie przeprowadzony strajk generalny. Kolejarze domagają się podwyżek. Związki zawodowe w spółce chcą podwyżki wynagrodzeń o 700 zł z wyrównaniem od 1 grudnia 2021 r.

Zarząd Polregio informuje, że podwyżka w oczekiwanej przez związki zawodowe wysokości to roczny koszt ok. 124 mln zł. W jego opinii oznaczałoby to stratę finansową dla spółki i utratę rentowności.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 27 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu.