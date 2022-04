Już ponad 5 milionów osób uciekło z Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji na ten kraj. Informacje takie podało biuro do spraw uchodźców Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Wojna na Ukrainie jest najszybciej rozwijającym się kryzysem humanitarnym w Europie od II wojny światowej. W ciągu półtora miesiąca konfliktu Ukrainę opuściło ponad 5 milionów ludzi. Większość to Ukraińcy, ale jak podaje ONZ, wśród uciekinierów jest ponad 200 tysięcy obcokrajowców.

Najwięcej uchodźców, 6 na 10, przyjechało do Polski. Ukraińcy uciekają także do Rumunii, Mołdawii, Rosji i na Węgry. Wśród tych, którzy opuścili kraj są głównie kobiety i dzieci. Wszystko dlatego, że na Ukrainie już na początku wojny ogłoszono powszechną mobilizację i mężczyźni nie mogą opuszczać kraju.

Według informacji ONZ, oprócz pięciu milionów uchodźców, którzy wyjechali za granicę, na Ukrainie jest także 7 milionów osób, które uciekły z domów do innych miejsc w kraju.

Ukraińska uchodźczyni Maria, rozmawia przez telefon z jednym ze swoich pacjentów z balkonu jej goszczącego mieszkania w Bukareszcie w Rumunii. Maria ma 65 lat i jest lekarzem ginekologiem z Odessy. Opuściła rodzinne miasto wraz z córką Olgą i dwoma siostrzeńcami.

Olga, nauczycielka i wokalistka na pół etatu z Odessy, przekroczyła 5 marca granicę w Rumunii wraz z dwójką małych dzieci i matką, by znaleźć schronienie w prywatnym mieszkaniu w Bukareszcie, oddanym do dyspozycji jej rodziny za darmo przez właściciela studia fotograficznego z Rumunii. Zostawiła na Ukrainie męża Igora, ochroniarza, który jest obecnie do dyspozycji armii ukraińskiej i nadal pracuje w Odessie. Prawie całą swoją pensję wysyła do swojej rodziny uchodźców, obecnie znajdującej się w stolicy Rumunii.

Według danych Straży Granicznej od 24 lutego, kiedy Rosja najechała Ukrainę, do Rumunii wjechało 704.168 obywateli Ukrainy.

