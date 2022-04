To niebywała okazja, by posłuchać Narodowej Kapeli Bandurystów z Ukrainy! Prawie 50-osobowa grupa artystów wystąpi w Zielonogórskiej Filharmonii. To koncert charytatywny, cały uzbierany dochód zostanie przeznaczony na rzecz walczących Ukraińców.

– Koncert nie jest biletowany, nasi wolontariusze będą zbierać datki do puszek – mówi Khrystyna Jawornicka ze Związku Ukraińców w Zielonej Górze.

Narodowa Kapela Bandurystów w Zielonej Górze wystąpi w poniedziałek o godzinie 18:00 w Filharmonii Zielonogórskiej. Następnego dnia artyści będą we Wrocławiu.