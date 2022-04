Zielona Góra zawalczy o miano Rowerowej Stolicy Polski.

Dziś prezydent Janusz Kubicki wraz z kapitanem Falubazu Piotrem Protasiewiczem zachęcali do instalacji aplikacji AKTYWNE MIASTA, w której mieszkańcy będą mogli wykręcać kilometry na swoich jednośladach. Zielona Góra będzie rywalizować z innymi polskimi miastami poprzez rejestracje przez cyklistów przebytych kilometrów.

– Od 1 czerwca każdy będzie mógł podczas jazdy rowerem dołożyć się do zwycięstwa – mówi Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry:



– Zachęcamy do udziału każdego, my żużlowcy też będziemy jeździć – dodaje Piotr Protasiewicz, kapitan Falubazu Zielona Góra:



Dodatkowo prezydent Janusz Kubicki rzucił sportowe wyzwanie politykom:



Do 1 czerwca w aplikacji można naliczać kilometry treningowo.

Aplikacja do pobrania: