W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Żaganiu trwa społeczna akcja na rzecz placówki. Podopieczni wraz z nauczycielami pieką ciasta i rogaliki, a za pieniądze z ich sprzedaży chcą wyremontować plac zabaw.

W akcję oprócz ośrodka włączyło się stowarzyszenie Uśmiech Dziecka Żagań. Inicjatorem pomysłu jest kilkoro nauczycieli. Podczas zajęć pod ich nadzorem wychowankowie pieką słodkie rogale, muffinki, czy serniki. Jak mówi Ewa Maślanka wszystko po to, aby dać uśmiech dzieciom:

– Stoisko, gdzie sprzedajemy wypieki odwiedzają rodzice, ale i pracownicy ośrodka. Każda złotówka się przyda – mówi Monika Aniszkiewicz – Hawryluk:

– Plac zabaw dla dzieci wymaga już pewnych napraw i niestety został zamknięty. Zgłaszaliśmy już konieczność wykonania prac do starostwa – mówi Wojciech Olejarz, nauczyciel ośrodka:

Swój udział w przygotowaniu ciast do wypieku ma również Marysia, która bierze udział w zajęciach przysposobienia do pracy. Jak sama mówi, to dla niej nauka samodzielności, a przy okazji może też pomóc :

Sami młodzi cukiernicy mówią, że dobrze się przy tym bawią. – Można też skosztować końcowy efekt pracy – podkreślają podopieczni ośrodka:

Dodajmy, że pieniądze na remont placu zabaw będą zbierane także ze sprzedaży stroików podczas sobotniego jarmarku wielkanocnego w żagańskim pałacu.