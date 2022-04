Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku przeniósł się do nowej siedziby. Działa teraz przy ulicy Kosieczyńskiej 4, w pomieszczeniach byłej przychodni zdrowia. – Oprócz tego, że w nowej siedzibie są lepsze warunki pracy, to znajdują się tu inne instytucje z zakresu pomocy społecznej, co powinno ułatwić mieszkańcom uzyskanie informacji czy pomocy – tłumaczy Katarzyna Rucioch, kierownik OPS w Zbąszynku.

Dodajmy, że w budynku oddane zostaną wkrótce do użytku mieszkania chronione. Mieszkania są już po odbiorze technicznym; trwa ich wyposażanie.