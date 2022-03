Znamy termin tegorocznego, 51. Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie.

Pod dwóch latach pandemicznych zmian, najstarszy festiwal filmowy w Polsce znów odbędzie się na przełomie czerwca i lipca, a nie na początku września.

– Bardzo się z tego cieszymy, bo nie przyzwyczailiśmy się do tej nowej, wrześniowej daty – mówi Tomasz Piersiak, prezes Klubu Kultury Filmowej w Zielonej Górze i główny organizator Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie:

Tomasz Piersiak podkreśla, że organizatorzy Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie powoli kończą już prace nad programem tegorocznej imprezy.

Wiadomo na pewno, że na 51. Lubuskim Lecie Filmowym nie zabraknie też akcentów związanych z Ukrainą. Jak zaznacza, w obecnej sytuacji jest to temat, którego nie można pominąć:

Przypomnijmy, że Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie to najstarszy festiwal filmowy w Polsce, prezentujący przede wszystkim kino Europy Środkowo – Wschodniej. Przez ostatnie dwa lata, ze względu na pandemiczne ograniczenia, impreza odbywała się na początku września. W tym roku wraca do swojego tradycyjnego, wakacyjnego terminu – od 26 czerwca do 3 lipca.