Trzy godziny ćwiczeń, trzy dyscypliny, czyli III Maraton Fitness z okazji Dnia Kobiet. Osiemdziesiąt pań „uzbrojonych” w maty do treningu i butelki z wodą wspólnie tańczyło zumbę, ćwiczyło i rozciągało całe ciało. W Miejskim Centrum Kultury działa dziś także miasteczko zdrowia.

Choć to już trzeci taki maraton, to wiele kobiet pojawiło się na nim po raz pierwszy. Organizatorzy przewidują, że w przyszłym roku wydarzenie się rozrośnie. Mówi Karolina Lasota z Fundacji Zdrowo i Na Sportowo:

Zapytaliśmy uczestniczki maratonu, dlaczego ruch jest dla nich ważny:

W miasteczku zdrowia przy okazji maratonu można m.in. skorzystać z porad dietetyka, fizjoterapeuty, czy masażystów. III Maraton Fitness z okazji Dnia Kobiet w MCK potrwa do godziny 13:00.

