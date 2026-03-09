Dziś w gorzowskim teatrze odbywa się Neuroday.

To okazja dla pedagogów, specjalistów i uczniów, by porozmawiać o neuroróżnorodności i nowoczesnym podejściu do zdrowia psychicznego. Uczestnicy spotkania chcą lepiej zrozumieć codzienne funkcjonowanie osób neuroróżnorodnych, czyli takich, których sposób pracy mózgu różni się od powszechnie przyjętych norm społecznych. Mówi współorganizatorka wydarzenia, Agnieszka Beszczyńska z Fundacji Rozwoju Efektywnej Edukacji:

Dzisiejszą konferencję współprowadzili m.in.: Kuba i Julia:

Konferencji towarzyszyła wystawa prac plastycznych uczniów ZSO nr 16. Mówi nauczycielka plastyki i techniki w tej szkole Agnieszka Krawczyk:

Fundacja Rozwoju Efektywnej Edukacji w swojej siedzibie przy ul. Drzymały 23 w Gorzowie prowadzi różnego rodzaju szkolenia, warsztaty i projekty, które wspierają osoby neuroróżnorodne.