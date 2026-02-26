Zmiany kadrowe w dwóch ważnych instytucjach kultury w Zielonej Górze. Od 1 marca nowe wicedyrektorki pojawią się w Filharmonii Zielonogórskiej i Lubuskim Teatrze.

Stanowisko zastępcy dyrektora Filharmonii obejmie Marta Wesołek – jej kadencja potrwa do 28 lutego 2027 roku. Z kolei w Lubuskim Teatrze funkcję wicedyrektorki obejmie Elżbieta Pastyrczyk.

Jak podkreśla Anna Chinalska, członkini Zarządu Województwa Lubuskiego, to świadoma decyzja o powierzeniu tych stanowisk kobietom:

Zmiany wynikają między innymi z zakończenia dotychczasowych umów oraz rezygnacji jednego z wicedyrektorów, który objął funkcję w innej instytucji kultury:

Nowe wicedyrektorki rozpoczną pracę 1 marca.