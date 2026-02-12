Z okazji zbliżających się walentynek gorzowscy strażacy już po raz kolejny odwiedzili gorzowską stację krwiodawstwa przy ul. Dekerta.

To już tradycja, że kilka razy w roku strażacy pokazują, że nie tylko przy okazji pożaru lub innego nieszczęścia możemy liczyć na ich pomoc. Mówi Tymoteusz Kopaczel, prezes klubu honorowych krwiodawców Ognista Kropla działającego przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie:

Wśród oddających krew był dziś m.in pan Adam z OSP Ściechów:

Oprócz pakietu czekolad każdemu krwiodawcy przysługują dwa dni wolne od pracy. Aby oddać krew w jednej ze stacji w woj. lubuskim najlepiej wcześniej zarezerwować sobie termin wizyty online.