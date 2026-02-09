Jubileuszowy rok na Uniwersytecie Zielonogórskim. – Chcemy, aby studiowało tu jak najwięcej osób, dlatego myślimy o rozwoju systemu stypendialnego – mówi wykładowca akademicki i poseł Waldemar Sługocki. Uniwersytet Zielonogórski w 2026 roku obchodzi 25-lecie, świętując połączenie Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Jak mówi Waldemar Sługocki, w system stypendialny warto włączyć także przedsiębiorców:

Niż demograficzny i starzejące się społeczeństwo to niektóre z czynników, o których trzeba myśleć, biorąc pod uwagę kształcenie i zatrzymanie młodych ludzi w regionie – zaznacza Waldemar Sługocki:

Główne uroczystości jubileuszowe na Uniwersytecie Zielonogórskim planowane są na czerwiec, kiedy przypada 25. rocznica przyjęcia ustawy o utworzeniu uczelni (7 czerwca 2001). Waldemar Sługocki był gościem Rozmowy o 9.00.