W Chinach po 2012 roku w odpowiedzi na katastrofalne powodzie i nadmierną betonizację zaczęto rozwijać nowoczesną koncepcję urbanistyczną, w której przestrzeń miejska działa jak naturalna gąbka – chłonie, zatrzymuje i wykorzystuje wodę deszczową, zamiast odprowadzać ją do kanalizacji. Dzięki zielonej infrastrukturze : parkom, stawom, podziemnym zbiornikom wody deszczowej, zielonym dachom i przepuszczalnym nawierzchniom, miasta te zapobiegają podtopieniom i suszom. Jak stworzyć taki system?