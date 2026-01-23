Zima to najtrudniejszy czas dla osób w kryzysie bezdomności. Mróz bywa bezlitosny. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od początku roku w Polsce z powodu wychłodzenia zmarło już kilkanaście osób. Dziś na antenie powiemy, jak działają służby pomocowe, kto patroluje ulice i jak jeden telefon może uratować życie.