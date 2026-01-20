Koszykarze EIG CEZiB Kangoo Basket Gorzów Wlkp. pokonali we własnej hali REWE digitalPoland SKM Zastal Zielona Góra 98:91 (29:25, 25:20, 22:24, 22:22) w meczu 20 kolejki II ligi.

Gorzowianie, wzmocnieni doświadczonym Jakubem Dłoniakiem byli faworytami pojedynku, jednak już w pierwszej kwarcie młodzi zielonogórzanie pokazali, że nie oddadzą łatwo pola. W drugiej kwarcie miejscowi odskoczyli rywalom na 11 punktów (40:39), a na początku trzeciej było już 60:45 dla Kangoo, ale zespół z Zielonej Góry zdołał do ostatniej przerwy zniwelować straty do 7 punktów. Na początku ostatniej kwarty ciężar zdobywania punktów dla gości wziął na siebie wychowanek gorzowskiego MKK Basket Jakub Kowacki, który w pierwszych dwóch minutach dwa razy trafił za 3 punkty, później za dwa, a za moment po jego przechwycie Jakub Radny zdobył kolejne punkty i Zastal prowadził 79:76. Radość zielonogórzan z prowadzenia nie trwała jednak zbyt długo, bo Michał Cheba w krótkim czasie wykorzystywał luki w obronie zdobywając 10 punktów, a że do kosza gości trafiali jeszcze Konrad Jelski, Jakub Dłoniak i Tomasz Urban na 47 sekund przed końcem meczu miejscowi prowadzili 98:90 i już nie pozwolili rywalom na zniwelowanie strat.