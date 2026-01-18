26 stycznia mija termin nadsyłania prac do Lubuskich Wawrzynów. To 32. edycja Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, 21. Naukowego i 12. Dziennikarskiego – przypominają organizatorzy. Konkurs promuje dorobek związany z regionem lubuskim.

– Najwięcej prac wpływa zazwyczaj w kategorii literackiej, a zaskoczeniem jest poezja – mówi Żaneta Cierach, zastępca dyrektora biblioteki Norwida:

Nominacje do nagród zostaną ogłoszone około 19 lutego, po ocenie nadesłanych publikacji przez kapituły konkursowe. Gala Lubuskich Wawrzynów odbędzie się 26 lutego.