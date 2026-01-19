Zielona Góra prowadzi prace nad uchwałą krajobrazową. To dokument, który określa np. zasady sytuowania reklam, gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów, z jakich mogą być wykonane tablice i urządzenia reklamowe, ogrodzenia czy obiekty małej architektury. Jak mówił na antenie Radia Zielona Góra prezydent miasta Marcin Pabierowski, Zielona Góra zostanie podzielona na segmenty, a cały proces ma początek na deptaku:

Uchwała krajobrazowa wymaga pracy i dlatego to projekt na kadencję, a nie na ten, czy przyszły rok – dodaje prezydent Zielonej Góry:

Dokumenty muszą być skonsultowane i zaopiniowane. W tym celu prowadzona jest współpraca m.in. z architektem miasta i miejskim konserwatorem zabytków oraz miejskim ogrodnikiem.