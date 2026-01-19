Opieka medyczna w gminie Maszewo funkcjonuje na dotychczasowych zasadach. To o tyle ważne informacja, że było niebezpieczeństwo, iż 31 grudnia 2025 roku będzie ostatnim dniem w którym mieszkańcy gminy mogli liczyć na pomoc lekarską. Firma zajmująca się zapewnieniem opieki medycznej w gminie Maszewo miała podpisaną umowę do końca 2026 roku, ale chciała ją rozwiązać wcześniej.

– Powodem miała być restrukturyzacja tego podmiotu – tłumaczy Waldemar Szymański, wójt gminy Maszewo.

W tej chwili w gminie Maszewo trwa zbieranie deklaracji do lekarza rodzinnego. Jeśli uda się zebrać odpowiednią liczbę deklaracji nowy podmiot rozpocznie działalność 1 kwietnia.