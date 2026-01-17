Zielonogórski sport zawodowy z miejskim wsparciem. Na rozwój lokalnych klubów magistrat przeznaczył w tym roku łącznie sześć milionów złotych.

Największa część tej kwoty trafiła do klubu żużlowego — to trzy miliony złotych. Dwa miliony złotych zasiliły klub koszykarski, a pozostały milion otrzymała Lechia Zielona Góra.

O podziale środków mówił dziś w audycji „Sobota po 9.00” Jarosław Flakowski, zastępca prezydenta Zielonej Góry:

Jacek Frątczak, radny Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący ratuszowej komisji do spraw kultury i sportu, wskazywał, że w przyszłości dofinansowanie klubów sportowych będzie realizowane w systemie hybrydowym:

Radny Robert Górski z Zielonej Razem odniósł się do wcześniejszych relacji miasta z klubem koszykarskim:

Zapis całej audycji na www.rzg.pl.